Адвокат Учителя пожаловался Володину на действия Поклонской
Москва, 30 мая. Представляющий интересы российского режиссера Алексея Учителя Константин Добрынин направил жалобу на депутата Наталью Поклонскую спикеру Государственной думы Российской Федерации Вячеславу Володину.
В письме юрист лично обратился к Володину с просьбой организовать проведение проверки в отношении действий депутата Госдумы Поклонской, поскольку в них, возможно, есть нарушения правил депутатской этики, следует из текста обращения.
Юрист также напомнил, что направлял письмо в комиссию Госдумы по этике, однако ответа не получил, поэтому, вероятно, оно было утеряно.
Напомним, ранее стало известно, что петербургская полиция инициировала проверку кинокомпании 65-летнего режиссера относительно нарушений налогового законодательства. Сообщалось, что основанием для такого решения послужил запрос Поклонской.