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Общество
Адвокат Учителя пожаловался Володину на действия Поклонской

Адвокат Учителя пожаловался Володину на действия Поклонской

10:43  30 Мая 2017
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Поклонская

Москва, 30 мая. Представляющий интересы российского режиссера Алексея Учителя Константин Добрынин направил жалобу на депутата Наталью Поклонскую спикеру Государственной думы Российской Федерации Вячеславу Володину. 

В письме юрист лично обратился к Володину с просьбой организовать проведение проверки в отношении действий депутата Госдумы Поклонской, поскольку в них, возможно, есть нарушения правил депутатской этики, следует из текста обращения.

Юрист также напомнил, что направлял письмо в комиссию Госдумы по этике, однако ответа не получил, поэтому, вероятно, оно было утеряно.

Поклонская

Напомним, ранее стало известно, что петербургская полиция инициировала проверку кинокомпании 65-летнего режиссера относительно нарушений налогового законодательства. Сообщалось, что основанием для такого решения послужил запрос Поклонской

#поклонская #кино #госдума #володин #учитель
Дана Балан
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