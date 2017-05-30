Адвокат Учителя пожаловался Володину на действия Поклонской

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Москва, 30 мая. Представляющий интересы российского режиссера Алексея Учителя Константин Добрынин направил жалобу на депутата Наталью Поклонскую спикеру Государственной думы Российской Федерации Вячеславу Володину.

В письме юрист лично обратился к Володину с просьбой организовать проведение проверки в отношении действий депутата Госдумы Поклонской, поскольку в них, возможно, есть нарушения правил депутатской этики, следует из текста обращения.

Юрист также напомнил, что направлял письмо в комиссию Госдумы по этике, однако ответа не получил, поэтому, вероятно, оно было утеряно.

Напомним, ранее стало известно, что петербургская полиция инициировала проверку кинокомпании 65-летнего режиссера относительно нарушений налогового законодательства. Сообщалось, что основанием для такого решения послужил запрос Поклонской.