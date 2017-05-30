Патриарх Кирилл помолился о жертвах урагана в Москве
Москва, 30 мая. Патриарх Кирилл помолился за жертв урагана в Москве и выразил соболезнования их родным и близким, сообщил пресс-секретарь предстоятеля Русской церкви священник Александр Волков.
По словам Волкова, патриарх молится о всех погибших и пострадавших накануне и передает соболезнования семьям погибших.
Напомним, жертвами урагана, обрушившегося на столичный регион накануне, стали 11 человек, в том числе один несовершеннолетний. Пострадали порядка 150 человек. По данным на утро вторника, 108 человек, среди которых 22 ребенка, все еще остаются в клиниках столицы.
Последствия разгулявшейся стихии в регионе ликвидируют свыше 20 тыс. спасателей и более 5 тыс. единиц техники.
#ураган— Kotan???? (@aegyo13) May 29, 2017
Еле дошла до метро, страшно???? pic.twitter.com/ai4KAwz2G5
В Москве сильный #ветер практически прошел #ураган pic.twitter.com/mw779v3Gou— Pavel (@Zhuchenkov) May 29, 2017