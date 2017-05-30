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Россия
Патриарх Кирилл помолился о жертвах урагана в Москве

Патриарх Кирилл помолился о жертвах урагана в Москве

9:43  30 Мая 2017
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Патриарх Кирилл помолился о жертвах урагана в Москве

Москва, 30 мая. Патриарх Кирилл помолился за жертв урагана в Москве и выразил соболезнования их родным и близким, сообщил пресс-секретарь предстоятеля Русской церкви священник Александр Волков.

По словам Волкова, патриарх молится о всех погибших и пострадавших накануне и передает соболезнования семьям погибших.

Напомним, жертвами урагана, обрушившегося на столичный регион накануне, стали 11 человек, в том числе один несовершеннолетний. Пострадали порядка 150 человек. По данным на утро вторника, 108 человек, среди которых 22 ребенка, все еще остаются в клиниках столицы. 

Последствия разгулявшейся стихии в регионе ликвидируют свыше 20 тыс. спасателей и более 5 тыс. единиц техники.

 

#москва #патриарх #ураган
Олеся Волкова
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