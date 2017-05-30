Патриарх Кирилл помолился о жертвах урагана в Москве

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Москва, 30 мая. Патриарх Кирилл помолился за жертв урагана в Москве и выразил соболезнования их родным и близким, сообщил пресс-секретарь предстоятеля Русской церкви священник Александр Волков.

По словам Волкова, патриарх молится о всех погибших и пострадавших накануне и передает соболезнования семьям погибших.

Напомним, жертвами урагана, обрушившегося на столичный регион накануне, стали 11 человек, в том числе один несовершеннолетний. Пострадали порядка 150 человек. По данным на утро вторника, 108 человек, среди которых 22 ребенка, все еще остаются в клиниках столицы.

Последствия разгулявшейся стихии в регионе ликвидируют свыше 20 тыс. спасателей и более 5 тыс. единиц техники.