Чиновник взял лопату – дело пахнет урожаем: яблоневый сад посадили в Питере. ФАН-ТВ

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Петербургская молодежь встала на защиту интересов бизнеса. Вот уже второй год подряд в Северной столице проводится конкурс студенческих информационных работ, приуроченный ко Дню российского предпринимательства. Съемочная группа ФАН-ТВ побывала в Едином центре предпринимательства, где судейская коллегия подвела итоги, наградила победителей научной конференции и не только.

Единый центр предпринимательства расположен на Полюстровском проспекте, 61 в Калининском районе Петербурга. Именно здесь встретились предприниматели – как действующие, так и начинающие.

– Мне кажется, это просто гениальная задумка: делать конкурс именно на эту тему. Я знаю наверняка, по собственному опыту, по опыту своих коллег, что многим предпринимателям не хватает информационной поддержки, собственно информации о том, как правильно вести бизнес, – взял вступительное слово Даниил Старковский, директор Санкт-Петербургского Центра развития и поддержки предпринимателей. Он, как и другие присутствующие на церемонии награждения представители бизнес-сообщества, входил в состав жюри конкурса.

Со словами напутствия к финалистам интеллектуального состязания обратился и Андрей Сазонов, начальник отдела правового обеспечения, кадров и государственной службы комитета по науке высшей школе:

– Мы предполагаем, что будущие юристы, которые принимали участие в данном конкурсе, будут грамотно и полноценно защищать интересы бизнес-сообщества по всем направлениям.

Стоит отметить, что все участники (а их было более 20) являются студентами разных вузов Питера, однако основная специализация у них общая – юриспруденция. Дипломов, благодарственных писем, поощрительных призов и букетов в ходе церемонии было вручено множество, однако безоговорочным победителем конкурса была признана Дарья Якушева, студентка 4-ого курса юрфака Северо-Западного института управления при РАНХиГС. Корреспонденты ФАН-ТВ пообщались с триумфатором:

– Моя работа о защите прав предпринимателей в судебном порядке, точнее о том, как это реализуется в электронном формате. Электронное правосудие, как известно, – часть электронной демократии, и мне интересно, как это реализуется в Российской Федерации (полное название работы Дарьи Якушевой: «Электронное правосудие. Как это работает» – прим. ред).

– А почему ты решили заняться изучением именно этой темы?

– Мне интересны арбитражный процесс и гражданский процесс, и я планирую работать именно в данном направлении.

Далее мероприятие приняло весьма неожиданный оборот: участники церемонии – сторона судейства – встретили своих коллег (представителей органов власти, руководителей общественных организаций), сняли галстуки, вышли на улицу и вооружились лопатами.

– У нас сегодня два мероприятия, – пояснил корреспонденту ФАН-ТВ Александр Абросимов, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге. – На первом мы подвели итоги и наградили победителей конкурса, который мы проводим уже два года. Его цель – подготовка студенческих работ в области защиты прав предпринимателей по тем или иным направлениям деятельности, от чипирования шуб и автострахования до электронного судопроизводства. Ну, а второе… Мы недавно в этом центре проводили мероприятие и поняли, что благоустройство здесь изрядно отстает. Высадка яблонь станет первым шагом к благоустройству.

Теперь дорогу, ведущую к Центру, украшает молодая зеленая аллея. Первый урожай эти яблони смогут дать не раньше, чем через несколько лет, а вот работа Единого центра должна приносить плоды уже сегодня. Об этом, а также об ощущениях от полевых работ нашей съемочной группе рассказал Эльгиз Качаев, председатель Комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга:

– Этот прекрасный Единый центр предпринимательства, который наш губернатор Георгий Полтавченко выделил бизнесменам, – наш дом, который мы вместе с предпринимателями должны облагораживать. Делать его комфортным и внутри, и снаружи. Яблоня – символ доброты, плодородия, того, что должны быть продукты. Ведь у предпринимателя всегда должен быть продукт. Хороший, инновационный, для людей. А сегодня у нас, видите, и прокуратура здесь, и Уполномоченный по защите прав, и «Деловая Россия», и другие общественные организации. Мы все вместе делаем всё, чтобы предпринимателям нашего города было комфортно!

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