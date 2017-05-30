Ребенок, его мама и бабушка погибли при пожаре в ХМАО

В Избранное

Скопировать

Ханты-Мансийск, 30 мая. Пожар в поселке Приобье в Ханты-Мансийском автономном округе унес жизни трех человек, включая малолетнего ребенка.

По данным регионального СУ СК РФ, жертвами стали четырехлетний мальчик, его 32-летняя мама и 53-летняя бабушка. 32-летнего отца ребенка удалось спасти. Сейчас за его жизнь борются врачи. По факту трагедии проводится доследственная проверка.

В следственном управлении также подчеркнули, что сразу трех погибших членов семьи обнаружили в частном доме уже после ликвидации возгорания. Каких-либо признаков насильственной смерти на телах не обнаружено. Единственный выживший находится в тяжелом состоянии под присмотром медиков в больнице.