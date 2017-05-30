Сотрудники ФСБ обезвредили на Урале банду наркоторговцев

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Екатеринбург, 30 мая. Сотрудники ФСБ пресекли деятельность преступной банды, которая занималась продажей наркотических препаратов через Интернет.

В ходе операции, подготовленной и проведенной при взаимодействии свердловских и башкирских оперативников, задержаны три человека. Это молодые мужчины в возрасте от 22 до 33 лет. Они открыли в Сети магазин, где предлагали своим покупателям синтетические наркотики. В Свердловской области они занимались фасовкой товара.

Как сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ, преступники задержаны с поличным в тот момент, когда они прятали готовые к продаже пакеты в тайники. Оперативники изъяли в общей сложности 170 килограммов наркотиков.

Специалисты подсчитали, что на черном рынке стоимость такого количества запрещенных веществ достигает 400 млн рублей. За содеянное Уголовный кодекс РФ предусматривает до 20 лет лишения свободы.