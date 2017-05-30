Откровенный диалог Путина и Макрона назвали в Госдуме прорывом

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Москва, 30 мая. Прошедшая в столице Франции встреча между Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном стала очень важным шагом в развитии российско-французских отношений и несмотря на противоречия позволила наладить сотрудничество в очень важных областях, таких как ситуация в Сирии и борьба с международным терроризмом. Об этом заявил сегодня глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

«Макрон, похоже, признает тот факт, что будущее Европы и ключевые вопросы международной повестки дня нельзя обсуждать без диалога с Москвой», — отметил Слуцкий.

Кроме того, Слуцкий отметил, что новые шансы получило сотрудничество между РФ и Францией по ситуации в Сирии: «Важно, что своим главным приоритетом Макрон видит уничтожение международных террористических группировок в Сирии, а не свержение действующего правительства». При этом условии возможность диалога с западной коалиции по сирийским вопросам получает новый шанс, отметил Слуцкий, напомнив, что в результате переговоров было достигнуто соглашение о создании специальной рабочей группы по Сирии.