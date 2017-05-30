КНДР успешно испытала баллистическую ракету: что это значит

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КНДР заявила об успешном испытании баллистической ракеты. Об этом сообщает издание Reuters, ссылаясь на северокорейское информационное агентство ЦТАК. Корреспондент Федерального агентства новостей побеседовал с военным экспертом о новом запуске Северной Кореи и сложной ситуации на Северокорейском полуострове.

Как передает Lenta.ru, за испытаниями ракеты, которая управляется системой высокоточного наведения, наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын. Он распорядился приступить к разработке еще более мощного стратегического вооружения.

Северокорейский лидер выразил убеждение в том, что КНДР может «сделать большой шаг вперед в этом направлении». По его мнению, это поможет ответить на военную провокацию Соединенных Штатов, отправив «янки подарочную упаковку» еще большего размера.

Отметим, что сама баллистическая ракета была запущена в понедельник, 29 мая, с территории северокорейского прибрежного города Вонсан, где расположена военно-морская база. Снаряд был выпущен в восточном направлении. В свою очередь в Токио заявили, что ракета упала в исключительной экономической зоне Японии. По оценкам японских военных, высота полета баллистической ракеты составила 100 километров.

Напомним, как заявил первый заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Владимир Титов, Российская Федерация осуждает новый ракетный пуск Северной Кореи и призывает все стороны в регионе к сдержанности. Он подчеркнул, что обстановка на Северокорейском полуострове вызывает у Москвы озабоченность.

Политический и военный эксперт фонда «Народная дипломатия» и представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков отметил в комментарии ФАН, что КНДР продолжает совершенствовать средства доставки ядерного заряда, чтобы создать полноценное оружие массового поражения. Стремление увеличить доступный радиус действия ракет свидетельствует о том, что главным источником опасности в Пхеньяне по-прежнему считают США. И ограничиваться ударами по союзникам Вашингтона в регионе, Южной Корее и Японии, военные КНДР не собираются.

«Несмотря на то, что американское руководство декларировало свое намерение решать задачу противодействия КНДР путем экономического давления, а не военными средствами, Пхеньян продолжает укреплять свои вооруженные силы. Проблема КНДР касается всех ключевых государств региона — Китая, России, а также США с их союзниками. Обоюдные провокации Вашингтона и Пхеньяна ставят под удар и Японию, и Южную Корею, тогда как им необходимы, прежде всего, гарантии безопасности, которые в реальности американцы им предоставить не в состоянии. Это отражается на статусе сильнейшей державы, которым в Соединенных Штатах очень дорожат», — пояснил Сергей Простаков.

По мнению военного эксперта, КНДР имеет мощное средство не только военного сдерживания, но и политического шантажа, что в сложившейся ситуации может быть даже выгодно и Китаю, и США. Для Пекина важна возможность, несмотря на определенные сложности, участвовать в жизни Корейского полуострова через посредника в лице Пхеньяна, а не напрямую. Кроме того, КНДР является удобным буфером между Китаем и Южной Кореей, в которой размещены американские военные контингенты и базы. А Вашингтону КНДР регулярно предоставляет повод для расширения военного присутствия в важном Азиатско-Тихоокеанском регионе. С избранием Дональда Трампа президентом это приобретает еще большее значение из-за более жесткого курса в отношениях с Китаем, которого новый хозяин Белого дома неоднократно обещал придерживаться во время предвыборной кампании.