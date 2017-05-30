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КНДР успешно испытала баллистическую ракету: что это значит

КНДР успешно испытала баллистическую ракету: что это значит

9:46  30 Мая 2017
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КНДР успешно испытала баллистическую ракету: что это значит

КНДР заявила об успешном испытании баллистической ракеты. Об этом сообщает издание Reuters, ссылаясь на северокорейское информационное агентство ЦТАК. Корреспондент Федерального агентства новостей побеседовал с военным экспертом о новом запуске Северной Кореи и сложной ситуации на Северокорейском полуострове.

Как передает Lenta.ru, за испытаниями ракеты, которая управляется системой высокоточного наведения, наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын. Он распорядился приступить к разработке еще более мощного стратегического вооружения.

Северокорейский лидер выразил убеждение в том, что КНДР может «сделать большой шаг вперед в этом направлении». По его мнению, это поможет ответить на военную провокацию Соединенных Штатов, отправив «янки подарочную упаковку» еще большего размера.

Отметим, что сама баллистическая ракета была запущена в понедельник, 29 мая, с территории северокорейского прибрежного города Вонсан, где расположена военно-морская база. Снаряд был выпущен в восточном направлении. В свою очередь в Токио заявили, что ракета упала в исключительной экономической зоне Японии. По оценкам японских военных, высота полета баллистической ракеты составила 100 километров.

КНДР успешно испытала баллистическую ракету: что это значит

Напомним, как заявил первый заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Владимир Титов, Российская Федерация осуждает новый ракетный пуск Северной Кореи и призывает все стороны в регионе к сдержанности. Он подчеркнул, что обстановка на Северокорейском полуострове вызывает у Москвы озабоченность.

Политический и военный эксперт фонда «Народная дипломатия» и представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков отметил в комментарии ФАН, что КНДР продолжает совершенствовать средства доставки ядерного заряда, чтобы создать полноценное оружие массового поражения. Стремление увеличить доступный радиус действия ракет свидетельствует о том, что главным источником опасности в Пхеньяне по-прежнему считают США. И ограничиваться ударами по союзникам Вашингтона в регионе, Южной Корее и Японии, военные КНДР не собираются.

«Несмотря на то, что американское руководство декларировало свое намерение решать задачу противодействия КНДР путем экономического давления, а не военными средствами, Пхеньян продолжает укреплять свои вооруженные силы. Проблема КНДР касается всех ключевых государств региона — Китая, России, а также США с их союзниками. Обоюдные провокации Вашингтона и Пхеньяна ставят под удар и Японию, и Южную Корею, тогда как им необходимы, прежде всего, гарантии безопасности, которые в реальности американцы им предоставить не в состоянии. Это отражается на статусе сильнейшей державы, которым в Соединенных Штатах очень дорожат», — пояснил Сергей Простаков.

КНДР успешно испытала баллистическую ракету: что это значит

По мнению военного эксперта, КНДР имеет мощное средство не только военного сдерживания, но и политического шантажа, что в сложившейся ситуации может быть даже выгодно и Китаю, и США. Для Пекина важна возможность, несмотря на определенные сложности, участвовать в жизни Корейского полуострова через посредника в лице Пхеньяна, а не напрямую. Кроме того, КНДР является удобным буфером между Китаем и Южной Кореей, в которой размещены американские военные контингенты и базы. А Вашингтону КНДР регулярно предоставляет повод для расширения военного присутствия в важном Азиатско-Тихоокеанском регионе. С избранием Дональда Трампа президентом это приобретает еще большее значение из-за более жесткого курса в отношениях с Китаем, которого новый хозяин Белого дома неоднократно обещал придерживаться во время предвыборной кампании.

«Как показывают проведенные испытания, ядерная и ракетная программы Пхеньяна развиваются, несмотря на издержки как для населения КНДР, так и дипломатического характера. Агрессивный характер внешней политики США во многом спровоцировал стремление ряда стран обезопасить свой суверенитет обладанием оружия массового поражения. КНДР стала самой успешной из таких государств, и перспектива остаться «страной-изгоем» на данный момент Пхеньян не пугает, так как северокорейское руководство сделало ставку на обеспечение безопасности, сохранение своей власти и продолжение прежнего курса в международных отношениях, во многом основанного на шантаже», — резюмировал Сергей Простаков.

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Илья Муромский
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