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Экономика
Набиуллина рассказала, с какими вызовами столкнется экономика РФ 

Набиуллина рассказала, с какими вызовами столкнется экономика РФ 

10:28  30 Мая 2017
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Набиуллина рассказала, с какими вызовами столкнется экономика РФ 

Москва, 30 мая. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина рассказала, с какими вызовами придется столкнуться в обозримом будущем российской экономике.

Как сообщила глава ЦБ журналу ПМЭФ, подготовленному Росконгрессом, основным фактором, определяющим развитие РФ, станет «общее замедление темпов глобального экономического роста».

Вторым фактором глава ЦБ назвала отсутствие в мире явных локомотивов роста, предъявляющих растущий спрос на сырьевые товары и другие традиционные товары российского экспорта. По ее словам, «можно говорить не только о конце нефтяного, но и в целом о конце сырьевого суперцикла».

Набиуллина рассказала, с какими вызовами столкнется экономика РФ 

Третьим фактором, как сообщает РИА Новости, Набиуллина назвала риски роста волатильности на глобальных финансовых рынках, связанные прежде всего с выходом США, а в последующем и еврозоны из политики количественного смягчения.
 

#набиуллина
Олеся Волкова
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