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Происшествия
Сгнивший труп мужчины в лифчике и стрингах нашли в подвале Петербурга

Сгнивший труп мужчины в лифчике и стрингах нашли в подвале Петербурга

9:27  30 Мая 2017
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Сгнивший труп мужчины в лифчике и стрингах нашли в подвале Петербурга

Санкт-Петербург, 30 мая. Труп небритого мужчины в красных колготках и женском белье обнаружили в подвальном помещении в центре Петербурга. УМВД России по Центральному району.

Как стало известно ФАН, в прошедший понедельник в 17.20 поступило сообщение о том, что в подвале дома 19 по улице Фурштатская был обнаружен труп неизвестного мужчины. 

Отмечается, что на мужчине были женские колготки,  бежевый бюстгальтер и стринги. 

Труп находился в состоянии гнилостных изменений. 

В настоящее время тело мужчины направлено в морг для установления причин смерти. 

#петербург #труп #полиция #мужчина
Дана Балан
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