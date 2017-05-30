Сгнивший труп мужчины в лифчике и стрингах нашли в подвале Петербурга
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Санкт-Петербург, 30 мая. Труп небритого мужчины в красных колготках и женском белье обнаружили в подвальном помещении в центре Петербурга. УМВД России по Центральному району.
Как стало известно ФАН, в прошедший понедельник в 17.20 поступило сообщение о том, что в подвале дома 19 по улице Фурштатская был обнаружен труп неизвестного мужчины.
Отмечается, что на мужчине были женские колготки, бежевый бюстгальтер и стринги.
Труп находился в состоянии гнилостных изменений.
В настоящее время тело мужчины направлено в морг для установления причин смерти.
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