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Происшествия
Сгнивший труп мужчины в синем шарфе нашли на заднем сиденье автомобиля в Петербурге

Сгнивший труп мужчины в синем шарфе нашли на заднем сиденье автомобиля в Петербурге

9:39  30 Мая 2017
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Сгнивший труп мужчины в синем шарфе нашли на заднем сиденье автомобиля в Петербурге

Санкт-Петербург, 30 мая. Сгнивший труп неизвестного мужчины обнаружили на заднем сиденье машины, брошенной на Васильевском острове в Петербурге.

Как стало известно ФАН, о подозрительной белой «Ладе» с тонированными стеклами в полицию сообщил житель одного из домов на Весельной улице. По словам заявителя, машина стоит около его дома уже очень долгое время и от нее исходит стойкий неприятный запах.

При выезде на адрес правоохранители обнаружили на заднем сиденье автомобиля труп неизвестного мужчины, в состоянии гнилостных изменений. «Погибший лежал на животе, его руки были вытянуты вдоль тела, ноги скрещены, подняты стопами вверх», — уточнили в полиции.

На вид ему около 35-40 лет, был одет в синие джинсы, синюю футболку, светлую кофту, черные ботинки, черные носки, а вокруг его шеи был намотан шарф синего цвета. Документов при погибшем не оказалось. Сейчас тело направлено на экспертизу для установления точной причины смерти.
 

Ярослава Замысловатова
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