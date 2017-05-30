Сгнивший труп мужчины в синем шарфе нашли на заднем сиденье автомобиля в Петербурге

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Санкт-Петербург, 30 мая. Сгнивший труп неизвестного мужчины обнаружили на заднем сиденье машины, брошенной на Васильевском острове в Петербурге.

Как стало известно ФАН, о подозрительной белой «Ладе» с тонированными стеклами в полицию сообщил житель одного из домов на Весельной улице. По словам заявителя, машина стоит около его дома уже очень долгое время и от нее исходит стойкий неприятный запах.

При выезде на адрес правоохранители обнаружили на заднем сиденье автомобиля труп неизвестного мужчины, в состоянии гнилостных изменений. «Погибший лежал на животе, его руки были вытянуты вдоль тела, ноги скрещены, подняты стопами вверх», — уточнили в полиции.

На вид ему около 35-40 лет, был одет в синие джинсы, синюю футболку, светлую кофту, черные ботинки, черные носки, а вокруг его шеи был намотан шарф синего цвета. Документов при погибшем не оказалось. Сейчас тело направлено на экспертизу для установления точной причины смерти.

