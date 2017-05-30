Овдовевшую и сменившую имидж Максакову уличили в поисках нового мужа

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Киев, 30 мая. Вдова убитого Дениса Вороненкова Мария Максакова сильно изменилась после гибели возлюбленного супруга — женщина коротко подстриглась и кардинально сменила имидж. В интервью украинскому телеканалу женщина рассказала о новых переменах в своей жизни.

Мария Максакова рассказала о том, как проходило ее детство, чем трудна работа оперной певицы и почему она согласилась работать в Госдуме. По словам вдовы, депутатам она решила стать из-за проблем в личной жизни — отношения с первым супругом у нее не ладились.

В данный момент Максакова живет на Украине, куда она переехала со своим погибшим супругом Денисом Вороненковым. Пока Максакова не собирается возвращаться в Россию, передают «Дни.ру».

Психологи считают, что многие люди после травмирующего опыта пытаются сменить внешний образ — это иллюзия положительных перемен. Однако даже это особо не помогает, считают эксперты. Необходимо, чтобы прошло значительное количество времени, чтобы человек смог залечить душевные раны.

Пользователи в соцсетях, напротив, уверены, что смена имиджа Марии Максаковой связана с желанием найти нового спутника жизни.