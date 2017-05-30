Летчика-любителя наказали за «мертвую петлю» с пассажирами в Забайкалье

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Красноярск, 30 мая. Летчика-любителя, не имеющего разрешения на полеты, оштрафовали за мертвую петлю на самолете с пассажирами в Забайкалье.

Как сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, в отношении 49-летнего жителя Читы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Суд установил, что обвиняемый в мае прошлого года за деньги совершил на самолете Dragonfly два развлекательных полета с пассажирами и выполнил «мертвую петлю». За это он получил 5 тысяч рублей.

«При этом оказанные обвиняемым услуги не отвечали требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, поскольку он не имел действующего свидетельства пилота и не прошел соответствующего обучения на право его получения, не имел медицинского заключения врачебно-летной экспертной комиссии», — сообщили в прокуратуре.

Также у пилота не было сертификата летной годности. При этом мужчина свою вину не признал, однако суд вынес обвинительный приговор и оштрафовал мужчину.