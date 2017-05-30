Родственник развращал первоклассницу в Ленобласти

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Санкт-Петербург, 30 мая. Мужчина развращал первоклассницу в Приозерском районе Ленобласти. О преступлении заявила мать девочки, которая приходится педофилу племянницей.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, женщина обратилась в полицию накануне. Она рассказала, что в 2016 году ее 63-летний дядя совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее дочери-первоклассницы 2009 года рождения.

В случившемся разбираются следователи.