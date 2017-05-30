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Новороссия
Донбасс: СК РФ расследует обстрелы ВСУ мирных жителей ДНР

Донбасс: СК РФ расследует обстрелы ВСУ мирных жителей ДНР

9:15  30 Мая 2017
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Донбасс: СК РФ расследует обстрелы ВСУ мирных жителей ДНР

Москва, 30 мая. Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела по фактам артиллерийских обстрелов украинскими силовиками гражданского населения в Донбассе, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, 22 и 24 мая ВСУ в нарушение режима прекращения огня «произвели прицельный артиллерийский обстрел из тяжелых видов вооружения, имеющих высокие поражающие свойства, объектов гражданской инфраструктуры, не являющихся военными целями».

В частности, огонь велся по территориям поселка Гольмовский Никитовского района Горловки, поселка Яковлевка Ясиноватского района Донецкой области и микрорайона Трудовские Петровского района Донецка.

Пять мирных жителей получили ранения.

Донбасс: СК РФ расследует обстрелы ВСУ мирных жителей ДНР

«Следствие полагает, что как и прежде, мотивом этих особо тяжких преступлений, не имеющих срока давности, явилась политическая и идеологическая ненависть украинских силовиков, связанная с отказом населения Донбасса признать легитимность действующей власти», — подчеркивается в сообщении СК РФ.

В связи с этим возбуждено три уголовных дела по статье «Применение запрещенных средств и методов ведения войны».

#днр #всу #донбасс #новороссия
Олеся Волкова
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