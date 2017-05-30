Труп неизвестного мужчины с травмами нашли под мостом КАД в Петербурге

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Санкт-Петербург, 30 мая. Труп неизвестного мужчины после падения с высоты обнаружили в понедельник под мостом КАД в Петербурге. Об этом сообщает УМВД по Фрунзенскому району.

Как стало известно ФАН, в минувший понедельник в отдел полиции от мужчины поступило сообщение о том, что по адресу улица Софийская под мостом КАД лежит труп мужчины.

При выезде оказалось, что в указанном месте действительно лежит труп неизвестного мужчины славянской внешности, на вид 40 лет.

В настоящее время выясняются все обстоятельства трагедии и устанавливается личность погибшего.

Труп направлен в морг для установления причин смерти.