Труп неизвестного мужчины с травмами нашли под мостом КАД в Петербурге
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Санкт-Петербург, 30 мая. Труп неизвестного мужчины после падения с высоты обнаружили в понедельник под мостом КАД в Петербурге. Об этом сообщает УМВД по Фрунзенскому району.
Как стало известно ФАН, в минувший понедельник в отдел полиции от мужчины поступило сообщение о том, что по адресу улица Софийская под мостом КАД лежит труп мужчины.
При выезде оказалось, что в указанном месте действительно лежит труп неизвестного мужчины славянской внешности, на вид 40 лет.
В настоящее время выясняются все обстоятельства трагедии и устанавливается личность погибшего.
Труп направлен в морг для установления причин смерти.
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