Минобороны РФ сообщило о гибели военного при посадке Ан-26 под Саратовом

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Москва, 30 мая. Министерство обороны РФ подтвердило аварийную посадку самолета Ан-26 в Саратовской области. На борту самолета учебной авиабазы Краснодарского высшего авиационного училища летчиков находилось шесть человек. В результате ЧП один военнослужащий погиб, еще пять человек пострадали. Сейчас они госпитализированы, сообщили представители оборонного ведомства.

«Самолет Ан-26 в ходе учебно-тренировочного полета совершил жесткую посадку в Саратовской области, один военнослужащий погиб», — говорится в сообщении департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Кроме того, в министерстве сообщили детали инцидента: Ан-26 при заходе на посадку не выдержал параметры снижения и ушел ниже глиссады (угла посадки – прим. ФАН). При жесткой посадке самолет загорелся.

«Один военнослужащий погиб, пять членов экипажа вертолетом поисково-спасательной службы оперативно доставлены в медицинское учреждение», — добавили в департаменте.

Кроме того, в министерстве обороны назвали и предварительную причину жесткой посадки Ан-26. По предварительной информации, у самолета мог отказать один из двигателей. Сейчас на место происшествия выехала спецкомиссия Минобороны, которая установит все обстоятельства и точные причины ЧП.

«Для установления причин к месту происшествия вылетела специальная комиссия министерства обороны», — сообщает ведомство.