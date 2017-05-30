В Москве и Подмосковье за сутки выпало более 60% месячной нормы осадков

В Избранное

Скопировать

Москва, 30 мая. В российской столице и Московской области за прошедшие сутки выпало более 60% месячной нормы осадков. Об этом во вторник сообщает погодный центр «Фобос».

По имеющимся данным, в Москве выпало осадков 6 мм, что составило 12% от нормы. В Подмосковье больше всего пострадал Клин — там выпало порядка 32 мм, меньше всего пришлось на Егорьевское — менее 1 мм.

Стоит отметить, что норма осадков для московского региона в уходящем месяце составляет 51 мм, сообщает РИАМО.

Напомним, вчера в Москве прошел сильный ураган с порывами ветра до 30 метров в секунду. В результате стихии различные травмы получили более 150 человек. Согласно последней информации, 13 человек погибли.

В МЧС сообщили, что более 22 тысяч человек ликвидируют последствия урагана в Москве и регионах.