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Политика
США создают новую службу разведки для работы в Европе

США создают новую службу разведки для работы в Европе

9:17  30 Мая 2017
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США создают новую службу разведки для работы в Европе

Вашингтон, 30 мая. Новая разведывательная служба появится в США. Ее сотрудники будут работать на Балканах и в странах Восточной Европы. Соответствующий контракт, подготовленный Пентагоном, опубликован на американском сайте госзакупок.

«Компания-подрядчик должна будет предоставлять услуги технического обеспечения разведывательной деятельности, выполняя задания разведывательного управления сухопутных войск США в Европе на территории Германии, Италии и Косово», — приводит RT выдержки из документа.

США создают новую службу разведки для работы в Европе

В обязанности нового подразделения будет входить сбор и анализ полученных данных, а также планирование и проведение разведывательных операций. Сотрудники службы будут заниматься не только военной разведкой. В их обязанности также войдет борьба с терроризмом и предотвращение киберугроз.

Алексей Громов
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