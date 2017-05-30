США создают новую службу разведки для работы в Европе

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Вашингтон, 30 мая. Новая разведывательная служба появится в США. Ее сотрудники будут работать на Балканах и в странах Восточной Европы. Соответствующий контракт, подготовленный Пентагоном, опубликован на американском сайте госзакупок.

«Компания-подрядчик должна будет предоставлять услуги технического обеспечения разведывательной деятельности, выполняя задания разведывательного управления сухопутных войск США в Европе на территории Германии, Италии и Косово», — приводит RT выдержки из документа.

В обязанности нового подразделения будет входить сбор и анализ полученных данных, а также планирование и проведение разведывательных операций. Сотрудники службы будут заниматься не только военной разведкой. В их обязанности также войдет борьба с терроризмом и предотвращение киберугроз.