Сирия сегодня: ВКС РФ поймали ИГ в ловушку под Дейр эз-Зором, наступление САА в Хаме

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Сирия, 30 мая. Американские СМИ сообщают, что Москва и Вашингтон обсуждали возможность использования обходного канала для передачи секретной информации по Сирии. ВКС РФ уничтожили позиции ИГ* в окрестностях города Акербат. Сами же исламисты перехватили гуманитарную помощь жителям Дейр эз-Зора, сброшенную с грузовых самолетов. Последние новости Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

Канал по Сирии Россия — США

Вашингтон переводит стрелки: американский канал Fox News утверждает, что инициатива создания секретного канала связи между Москвой и Вашингтоном принадлежит не зятю президента США Джареду Кушнеру, а российскому послу Сергею Кисляку. Хотя буквально накануне издание Washington Post ссылалось на данные американской разведки и приписывало идею канала как раз Кушнеру.

Понятно, что главной темой переговоров между Кушнером и Кисляком стала Сирия. Стороны обсуждали возможность использования обходного канала, по которому шла бы секретная информация, но не на постоянной основе. Речь, скорее, шла об однократных звонках по Сирии. Американские СМИ утверждают, что Кушнер слишком увлекся общением с русскими и скрыл минимум три контакта с Кисляком.

В то же время в Москве сообщения СМИ США назвали абсурдом. Как пишут «Известия», закрытый канал связи уже существует в посольстве. По этому телефону могут общаться только самые высокопоставленные работники посольства. Связь там зашифрована. А вот создание нового канала связи технически невозможно.

Но за Кушнера, похоже, взялись основательно. ФБР проводит проверку его связей с Россией, а многие чиновники требуют лишить его доступа к секретной информации.

Наступление в Хаме

ВКС РФ уничтожили позиции «Исламского государства»* (арабское название — ДАИШ, запрещена на территории РФ), которые были тщательно скрыты в пещере в окрестностях сирийского города Акербат. Этот населенный пункт является оплотом террористов в провинции Хама. Видео с уничтожением появилось на YouTube. Отмечается, что в бомбардировках боевиков участвовали и ВВС Сирии.

В целом, эта бомбардировка укладывается в тактику сирийской армии. За последние пару суток она нанесла несколько десятков ударов и готовит серьезное наступление на позиции боевиков. Считается, что оно начнется в течение нескольких дней. Правительственные войска постараются взять Акербат штурмом.

Так, арабские СМИ сообщают, что подразделения четвертой механизированной дивизии и отряды пятого армейского корпуса САА, в подготовке которых приняли самое прямое участие российские специалисты, были направлены в восточную Хаму. Наступление близко.

Бойня под Дейр эз-Зором

В Дейр эз-Зоре по-прежнему напряженно. Боевики ИГ обстреляли город накануне поздно вечером. Под огнем боевиков погибли 14 человек, среди них было трое детей. Ранены еще более сорока человек. Положение многих остается очень тяжелым и критическим. Обстрел начался сразу после того, как мирные жители собрались вместе, временно прервав пост Рамадана.

Сам город, как известно, отрезан от территорий, подконтрольных Дамаску, и окружен боевиками ИГ. Гуманитарную помощь при таком окружении жители получают только по воздуху. Но вот незадача: террористы научились считывать и эту ситуацию. Так, они смогли перехватить партию гуманитарной помощи, сброшенную грузовыми самолетами на востоке города. Боевики захватили продукты, медикаменты и другие необходимые вещи для осажденных горожан.

В то же время в провинции продолжаются ожесточенные бои. Российские и сирийские военные смогли заманить отступающую бронегруппу ИГИЛ* в засаду. Боевики были уничтожены около нефтяного месторождения Арак. Ми-28 и Ми-35 не дали спастись бегством тем исламистам, которые выжили после атак сирийской армии.

Правительственные войска продвигаются к Дейр эз-Зору от Пальмиры, продолжая наступления на ИГ по всем фронтам. Сирийская армия, поддерживаемая ВКС РФ, успешно продвигается на востоке провинции Хомс. Значительные территории южнее Пальмиры уже удалось освободить от боевиков. Наступление возглавляет тот самый 5-й армейский корпус Сирийской армии, которые и подготовили российские специалисты.

* Организация запрещена на территории РФ.