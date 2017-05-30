Рецидивист с напарницей убили петербуржца и сожгли его труп

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Санкт-Петербург, 30 мая. Двое мужчин были задержаны за убийство бездомного и поджог его трупа.

Как сообщили источники ФАН, 28 мая после пожара в заброшенном цехе электро-механического завода с колото-резаной раной шеи был обнаружен мужчина.

В ходе обследования была установлена личность трупа. Им оказался мужчина 1984 года рождения, безработный. По «горячим следам» полиция задержала двух подозреваемых в убийстве мужчины 1978 и 1988 годов рождения, которые в период с 18 до 23 часов 28 мая находились на территории указанного цеха. Между ними и погибшим возникла ссора, в ходе которой один из злоумышленников взял металлическую трубу, другой взял нож, после чего они убили безработного мужчину. Затем преступники устроили пожар, чтобы скрыть следы преступления. Выяснилось, что один из убийц оказался ранее судимым, другим убийцей оказалась женщина, неработающая.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.