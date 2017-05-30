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Технологии
Apple прекратит летом поддержку целого ряда популярных моделей

Apple прекратит летом поддержку целого ряда популярных моделей

9:09  30 Мая 2017
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Apple прекратит летом поддержку целого ряда популярных моделей

Купертино, 30 мая. В конце июня американская корпорация Apple откажется от поддержки целого ряда гаджетов. Все они будут включены в список устаревших девайсов и никаких обновлений получать не будут.

В частности, компания Apple перестанет выпускать обновления для 17-дюймового MacBook Pro 2009 года, MacBook Air и MacBook Pro 2011 года, а также AirPort Express 802.11n первого поколения. Данные модели не будут получать поддержку и обслуживание в сервисных центрах Apple. В прошлом году в список устаревших девайсов попали MacBook и MacMini 2009 года.

Чаще всего компания Apple перестает оказывать услуги по сервису устройств, выпущенных около семи лет назад по причине того, что их ремонт является нецелесообразным — к ним тяжело найти комплектующие. Объявления о гаджетах, которые «выходят в тираж», обычно появляются на официальном сайте Apple.

#apple
Алексей Громов
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