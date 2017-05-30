Синоптики рассказали о причинах разгулявшейся в Москве стихии

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Москва, 30 мая. Эксперты центра «Фобос» рассказали о природе стихии, которая обрушилась накануне на столичный регион.

Как передает телеканал РЕН, с формальной точки зрения никакого урагана в Москве не было, т.к. в метеорологии ураганный ветер начинается с отметки 33 метров в секунду, в в столице накануне дуло со скоростью 20 м/с.

Разгул стихии был вызван тем, что холодный атмосферный фронт проходя через Москву. попал в максимально прогретый воздух. По словам ведущего специалиста «Фобоса» Михаила Леуса подобные атмосферные явления крайне редки, поэтому повторения удара стихии москвичам не грозит.

Напомним, что по последним данным, жертвами стихии в Москве стали 11 человек, порядка 150 человек получили травмы разной степени тяжести.