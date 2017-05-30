Бывший диктатор Панамы Норьега скончался в больнице

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Панама-Сити, 30 мая. Бывший правитель Панамы диктатор Мануэль Норьега скончался в больнице в возрасте 83 лет. Последние дни своей жизни Норьега сильно страдал после перенесенной операции по удалению опухоли мозга.

Норьега был прооперирован в государственной больнице в Панама-Сити, однако после удаления опухоли началось внутричерепное кровотечение, поэтому врачи настояли на том, чтобы он остался в больнице.

Норьега, руководивший Панамой с 1983 по 1989 год, был свергнут в результате военной операции США в Панаме, завершившейся за пять дней. После свержения панамскому диктатору были предъявлены обвинения в наркоторговле и вымогательстве, и не помогло даже длительное сотрудничество Норьеги с ЦРУ, позже он был в связи с подобными же обвинениями экстрадирован во Францию. Суд Панамы заочно признал Норьегу виновным в политических убийствах.