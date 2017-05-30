Донбасс: в ЛНР обнаружили разлитую во дворе дома ртуть 

В Избранное

Скопировать

Луганск, 30 мая. В Луганской народной республике недалеко от линии соприкосновения обнаружена разлитая ртуть.Сотрудники МЧС ЛНР говорят, что на землю было вылито порядка 200 граммов вещества.

Произошло это во дворе нежилого дома в населенном пункте Золотое-5. Спасатели собрали разлитую ртуть, а зараженный грунт вывезли для утилизации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС ЛНР.

Правоохранительным органам теперь предстоит выяснить, откуда появилось ядовитое вещество.