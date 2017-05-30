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Происшествия
Донбасс: в ЛНР обнаружили разлитую во дворе дома ртуть 

Донбасс: в ЛНР обнаружили разлитую во дворе дома ртуть 

9:02  30 Мая 2017
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Донбасс: в ЛНР обнаружили разлитую во дворе дома ртуть 

Луганск, 30 мая. В Луганской народной республике недалеко от линии соприкосновения обнаружена разлитая ртуть.Сотрудники МЧС ЛНР говорят, что на землю было вылито порядка 200 граммов вещества.

Произошло это во дворе нежилого дома в населенном пункте Золотое-5. Спасатели собрали разлитую ртуть, а зараженный грунт вывезли для утилизации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС ЛНР.

Донбасс: в ЛНР обнаружили разлитую во дворе дома ртуть 

Правоохранительным органам теперь предстоит выяснить, откуда появилось ядовитое вещество.

Алексей Громов
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