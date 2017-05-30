Самолет Ан-26 совершил аварийную посадку под Саратовом

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Москва,30 мая. Военный самолет Ан-26 с курсантами совершил аварийную посадку в Саратовской области. По предварительным данным, пострадали пять человек.

Как сообщил источник в экстренных службах, воздушное судно, попавшее в нештатную ситуацию, принадлежит Балашовскому учебному центру. «Самолет Ан-26 не дотянул до полосы и вынужденно приземлился в ее створе», — уточнил собеседник агентства «Интерфакс».

Представители пресс-службы главы Саратовской области, в свою очередь, подтвердили информацию о ЧП. Инцидент произошел во время планового тренировочного полета, заявили чиновники. На место аварийной посадки Ан-26 выехал заместитель председатель областного правительства Александр Буренин.