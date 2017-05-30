Житель Новосибирска выиграл в лотерею 300 млн рублей

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Новосибирск, 30 мая. Житель Новосибирска в одночасье стал миллионеров, выиграв 300 млн рублей в «Гослото «4 из 20».

Об этом сообщает RT, ссылаясь на пресс-службу компании «Столото», где уточнили, что пока имя счастливчика остается неизвестным. Известно только одно: житель или жительница Новосибирска выложил за билет всего 100 рублей.

Сейчас в «Столото» ожидают, когда счастливчик выйдет на связь, добавляя, что несколько дней назад еще большую сумму – 364 млн рублей в «Гослото «6 из 45» выиграл житель Сочи.