Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Общество
Житель Новосибирска выиграл в лотерею 300 млн рублей

Житель Новосибирска выиграл в лотерею 300 млн рублей

8:49  30 Мая 2017
655

Житель Новосибирска выиграл в лотерею 300 млн рублей

Новосибирск, 30 мая. Житель Новосибирска в одночасье стал миллионеров, выиграв 300 млн рублей в «Гослото «4 из 20».

Об этом сообщает RT, ссылаясь на пресс-службу компании «Столото», где уточнили, что пока имя счастливчика остается неизвестным. Известно только одно: житель или жительница Новосибирска выложил за билет всего 100 рублей.

Сейчас в «Столото» ожидают, когда счастливчик выйдет на связь, добавляя, что несколько дней назад еще большую сумму – 364 млн рублей в «Гослото «6 из 45» выиграл житель Сочи.

#новосибирск
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть