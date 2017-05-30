СМИ: Зять Трампа не секретничал с Россией по «особому каналу связи»

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Зять Дональда Трампа Джаред Кушнер не предлагал российскому послу в США Сергею Кисляку создать секретный канал связи между Москвой и Вашингтоном. Об этом сообщает американский телеканал Fox News.

СМИ утверждает, что главной темой встречи Кушнера и Кисляка в здании Trump Tower была Сирия, а идея постоянного обходного канала передачи секретной информации никогда не обсуждалась. По данным Fox News, якобы «русские, а не Кушнер, высказались за идею использования безопасной линии между администрацией Трампа и Россией». Однако речь шла не о канале для передачи секретной информации. Под «каналом связи» подразумевались однократные случаи для телефонных переговоров по ситуации в Сирии.

Вопрос о доступе зятя Дональда Трампа к секретной информации, представляющей государственную тайну, ранее поставили в американском конгрессе после публикации материала The Washington Post, в котором утверждалось, что Кушнер якобы обсуждал с представителями России создание секретного канала общения.Традиционно, американские журналисты доказательств этой информация не предоставили и сослались на некую утечку со стороны спецслужб США.

В статье сообщалось, что с таким предложением зять американского президента обратился к российской стороне еще до избрания Дональда Трампа на пост главы США. Российский посол был «шокирован предложением» Кушнера, утверждали журналисты.