СМИ: Зять Трампа не секретничал с Россией по «особому каналу связи»
Зять Дональда Трампа Джаред Кушнер не предлагал российскому послу в США Сергею Кисляку создать секретный канал связи между Москвой и Вашингтоном. Об этом сообщает американский телеканал Fox News.
СМИ утверждает, что главной темой встречи Кушнера и Кисляка в здании Trump Tower была Сирия, а идея постоянного обходного канала передачи секретной информации никогда не обсуждалась. По данным Fox News, якобы «русские, а не Кушнер, высказались за идею использования безопасной линии между администрацией Трампа и Россией». Однако речь шла не о канале для передачи секретной информации. Под «каналом связи» подразумевались однократные случаи для телефонных переговоров по ситуации в Сирии.
Вопрос о доступе зятя Дональда Трампа к секретной информации, представляющей государственную тайну, ранее поставили в американском конгрессе после публикации материала The Washington Post, в котором утверждалось, что Кушнер якобы обсуждал с представителями России создание секретного канала общения.Традиционно, американские журналисты доказательств этой информация не предоставили и сослались на некую утечку со стороны спецслужб США.
В статье сообщалось, что с таким предложением зять американского президента обратился к российской стороне еще до избрания Дональда Трампа на пост главы США. Российский посол был «шокирован предложением» Кушнера, утверждали журналисты.
«Джаред делает отличную работу для своей страны. Я ему полностью доверяю», — сказал Трамп.
Американский лидер также отметил, что его зять «уважаем буквально всеми и работает над программами», которые сэкономят Штатам миллиарды долларов.
«В дополнение к этому и, возможно, что более важно, он — очень хороший человек», — заключил Трамп.
Российская сторона сообщила, что информация о том, что родственник президента США заявлял о намерениях установить секретный канал связи с Москвой не соответствует действительности. Никто из официальных лиц на эту тему пока не высказался, однако два дипломатических источника, на которые ссылаются российские СМИ, назвали подобные сообщения абсурдом.
Так, источник газеты «Известия» рассказал, что в посольстве существует один закрытый канал связи: телефон для отдельных высокопоставленных работников посольства, связь по которому зашифрована.
«Создание нового канала связи невозможно технически. Эта информация абсурдна», — подчеркнул источник.
Другой же источник обратил внимание на то, что «искать Россию в данном случае просто безумно», поскольку Кушнер представляет бизнес-интересы в совершенно определенном регионе, на Ближнем Востоке.
Напомним, что ранее ФБР начало проводить проверку в отношении Джареда Кушнера по делу о «связях с Россией». Спецслужбы США ранее неоднократно обвиняли Москву в попытке повлиять на выборы. Российская сторона эти обвинения опровергала, также как и американский президент Дональд Трамп.
Для проведения этого расследования в американском минюсте даже выделили специального человека – бывшего директора ФБР Роберта Мюллера. О его назначении объявил заместитель генерального прокурора США Род Розенштейн на фоне призывов представителей Демократической партии США возложить ответственность за расследование на несвязанных с американским минюстом специалистов.Теперь у Мюллера есть два месяца на формирование бюджета для проведения расследования. Также он располагает полномочиями для проведения любых следственных действий, соответствующих статусу генпрокурора.
Бывший советник по международным отношениям в период избирательной кампании Дональда Трампа Картер Пейдж в прямом эфире CNN заявил, что был в восторге, когда прочел новость о том, что Россия пыталась использовать советников Трампа, для того чтобы внедриться в предвыборную кампанию.
«Вспомните заголовки последних месяцев: «Кампания Трампа в сговоре», там происходило что-то гнусное. А теперь произносят слово «пыталась»», – пояснил Пейдж.
Также стало известно о том, что в феврале президент США Дональд Трамп в ходе встречи с тогдашним директором ФБР Джеймсом Коми, якобы попросил прекратить расследование в отношении бывшего советника по нацбезопасности США Майкла Флинна с Россией. Флинн вынужден был подать в отставку и признал, что в период, предшествовавший инаугурации Трампа, он из-за быстро развивавшихся событий и «по неосторожности предоставил вице-президенту и другим неполную информацию относительно телефонных разговоров с послом России».
«Я искренне извинился перед президентом и вице-президентом, и они приняли мои извинения», — пояснил он.
Позже отставили и главу ФБР Джеймса Коми. В документе об увольнении говорилось о том, что тот не справился с поставленным перед ним задачами.