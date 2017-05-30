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Политика
СМИ: Зять Трампа не секретничал с Россией по «особому каналу связи»

СМИ: Зять Трампа не секретничал с Россией по «особому каналу связи»

9:45  30 Мая 2017
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СМИ: Зять Трампа не секретничал с Россией по «особому каналу связи»

Зять Дональда Трампа Джаред Кушнер не предлагал российскому послу в США Сергею Кисляку создать секретный канал связи между Москвой и Вашингтоном. Об этом сообщает американский телеканал Fox News.

СМИ утверждает, что главной темой встречи Кушнера и Кисляка в здании Trump Tower была Сирия, а идея постоянного обходного канала передачи секретной информации никогда не обсуждалась. По данным Fox News, якобы «русские, а не Кушнер, высказались за идею использования безопасной линии между администрацией Трампа и Россией». Однако речь шла не о канале для передачи секретной информации. Под  «каналом связи» подразумевались однократные случаи для телефонных переговоров по ситуации в Сирии.

Вопрос о доступе зятя Дональда Трампа к секретной информации, представляющей государственную тайну, ранее поставили в американском конгрессе после публикации материала The Washington Post, в котором утверждалось, что Кушнер якобы обсуждал с представителями России создание секретного канала общения.Традиционно, американские журналисты доказательств этой информация не предоставили и сослались на некую утечку со стороны спецслужб США.

В статье сообщалось, что с таким предложением зять американского президента обратился к российской стороне еще до избрания Дональда Трампа на пост главы США. Российский посол был «шокирован предложением» Кушнера, утверждали журналисты.

Сам американский президент заявил, что полностью доверяет и высоко оценивает работу своего зятя и советника Джареда Кушнера.

«Джаред делает отличную работу для своей страны. Я ему полностью доверяю», — сказал Трамп.

Американский лидер также отметил, что его зять «уважаем буквально всеми и работает над программами», которые сэкономят Штатам миллиарды долларов.

«В дополнение к этому и, возможно, что более важно, он — очень хороший человек», — заключил Трамп.

Российская сторона сообщила, что информация о том, что родственник президента США заявлял о намерениях установить секретный канал связи с Москвой не соответствует действительности. Никто из официальных лиц на эту тему пока не высказался, однако два дипломатических источника, на которые ссылаются российские СМИ, назвали подобные сообщения абсурдом.

СМИ: Зять Трампа не секретничал с Россией по «особому каналу связи»

Так, источник газеты «Известия» рассказал, что в посольстве существует один закрытый канал связи: телефон для отдельных высокопоставленных работников посольства, связь по которому зашифрована. 

«Создание нового канала связи невозможно технически. Эта информация абсурдна», — подчеркнул источник.

Другой же источник обратил внимание на то, что «искать Россию в данном случае просто безумно», поскольку Кушнер представляет бизнес-интересы в совершенно определенном регионе, на Ближнем Востоке.

Напомним, что ранее ФБР начало проводить проверку в отношении Джареда Кушнера по делу о «связях с Россией». Спецслужбы США ранее неоднократно обвиняли Москву в попытке повлиять на выборы. Российская сторона эти обвинения опровергала, также как и американский президент Дональд Трамп.

СМИ: Зять Трампа не секретничал с Россией по «особому каналу связи»

Для проведения этого расследования в американском минюсте даже выделили специального человека – бывшего директора ФБР Роберта Мюллера. О его назначении объявил заместитель генерального прокурора США Род Розенштейн на фоне призывов представителей Демократической партии США возложить ответственность за расследование на несвязанных с американским минюстом специалистов.Теперь у Мюллера есть два месяца на формирование бюджета для проведения расследования. Также он располагает полномочиями для проведения любых следственных действий, соответствующих статусу генпрокурора.

Бывший советник по международным отношениям в период избирательной кампании Дональда Трампа Картер Пейдж в прямом эфире CNN заявил, что был в восторге, когда прочел новость о том, что Россия пыталась использовать советников Трампа, для того чтобы внедриться в предвыборную кампанию.

«Вспомните заголовки последних месяцев: «Кампания Трампа в сговоре», там происходило что-то гнусное. А теперь произносят слово «пыталась»», – пояснил Пейдж.

Также стало известно о том, что в феврале президент США Дональд Трамп в ходе встречи с тогдашним директором ФБР Джеймсом Коми, якобы попросил прекратить расследование в отношении бывшего советника по нацбезопасности США Майкла Флинна с Россией. Флинн вынужден был подать в отставку и признал, что в период, предшествовавший инаугурации Трампа, он из-за быстро развивавшихся событий и «по неосторожности предоставил вице-президенту и другим неполную информацию относительно телефонных разговоров с послом России».

«Я искренне извинился перед президентом и вице-президентом, и они приняли мои извинения», — пояснил он.

Позже отставили и главу ФБР Джеймса Коми. В документе об увольнении говорилось о том, что тот не справился с поставленным перед ним задачами.

#россия #сша #москва #трамп
Павел Романов
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