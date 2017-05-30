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Общество
Более 22 тысяч человек ликвидируют последствия урагана в Центральной России

Более 22 тысяч человек ликвидируют последствия урагана в Центральной России

8:56  30 Мая 2017
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Более 22 тысяч человек ликвидируют последствия урагана в Центральной России

Москва, 30 мая. Свыше 20 тыс. спасателей устраняют последствия урагана в столице, Подмосковье, Владимирской, Тульской, Тверской, а также Рязанской и Калужской областях. Об этом во вторник сообщает пресс-служба МЧС России. 

По данным ведомства, к спасательным работам привлечены сотрудники различных ведомств — более 22,3 тысячи человек. Также устраняют причины стихии более 5 тысяч единиц техники.

Напомним, в минувший понедельник Центральная Россия оказалась во власти циклона, в Москве и регионах бушевала стихия с дождями, градом и порывами ветра до 30 метров в секунду. Огромное количество деревьев было повалено, металлические конструкции срывало порывами ветра. 

Более 22 тысяч человек ликвидируют последствия урагана в Центральной России

В результате урагана погибли 13 человек, более 150 человек были госпитализированы в медицинские учреждения. 

#погода #москва #мчс #ураган #стихия
Дана Балан
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