Власти Подмосковья подсчитали, во сколько обойдется подготовка к выпускному

В Избранное

Скопировать

Москва, 30 мая. В 7,5 тысяч рублей обойдется наряд для подмосковного выпускника в этом году. Стоимость подготовки к выпускному быстро растет, если юные красавицы захотят воспользоваться услугами визажистов. Об этом сообщила пресс-служба министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

По данным министерства, в 2017 году в Подмосковье будет 95,8 тысячи выпускников девятых и одиннадцатых классов. По словам главы ведомства Владимира Посаженникова, согласно проведенному мониторингу цен, «наряд на выпускной бал обойдется в этом году жителям Подмосковья в среднем в 7 550 рублей на человека».

Так, праздничное платье для девушек в Подмосковье можно приобрести по цене от 2 600 рублей, мужской костюм — от 3 120 рублей, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Цены на обувь в среднем стартуют от 2 600 рублей.

Озвучили подмосковные власти и средние цены на услуги салонов красоты, где в преддверии выпускных часто предусмотрены дополнительные скидки. Стоимость прически начинается от 1 050 рублей, праздничный маникюр — от 500 рублей. Минимальная стоимость макияжа составит 1 560 рублей.