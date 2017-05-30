Подсчитан ущерб, нанесенный обрушившимся на Центральную Россию ураганом
Москва, 30 мая. Мощнейший ураган, обрушившийся вчера на центральные регионы России, вызвал значительные разрушения. Так, по оценкам МЧС, были частично разрушены или повреждены кровли не менее 180 частных и многоквартирных жилых домов, сотни населенных пунктов остались без электричества.
«Повалены более 6,5 тысячи деревьев, повреждены кровли более 180 многоэтажных и частных жилых домов и административных зданий, одного роддома, получили повреждения более 1,9 тысячи единиц личного автотранспорта», — сообщили в пресс-службе МЧС, отметив, что в результате урагана был отменен ряд авиарейсов, поездов дальнего следования и задержаны пять составов Московского метрополитена.
Кроме того, в результате урагана были обесточены 16,5 тысяч домов, в которых проживает 44 тысячи человек.