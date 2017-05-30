Подсчитан ущерб, нанесенный обрушившимся на Центральную Россию ураганом

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Москва, 30 мая. Мощнейший ураган, обрушившийся вчера на центральные регионы России, вызвал значительные разрушения. Так, по оценкам МЧС, были частично разрушены или повреждены кровли не менее 180 частных и многоквартирных жилых домов, сотни населенных пунктов остались без электричества.

«Повалены более 6,5 тысячи деревьев, повреждены кровли более 180 многоэтажных и частных жилых домов и административных зданий, одного роддома, получили повреждения более 1,9 тысячи единиц личного автотранспорта», — сообщили в пресс-службе МЧС, отметив, что в результате урагана был отменен ряд авиарейсов, поездов дальнего следования и задержаны пять составов Московского метрополитена.

Кроме того, в результате урагана были обесточены 16,5 тысяч домов, в которых проживает 44 тысячи человек.