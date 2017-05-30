«Дальспецстрой» пообещал погасить большую часть долга по зарплате 

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Москва, 30 мая. Компания «Дальспецстрой», которая теперь именуется ГВСУ № 6, обещает уже в ближайшие дни перевести заработную плату на карты строителей космодрома «Восточный», погасив таким образом 80% долга.

При этом, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия, речи о забастовке и приостановке работы не идет. На банковский счет «Дальспецстроя» уже поступило порядка 400 млн рублей, сейчас идет оформление документации о переводе этих денег на карты рабочим. Через два-три дня они смогут получить большую часть причитающихся им сумм, подчеркнули в компании.

Контроль о выплате зарплат находится на особом контроле министерства обороны России.