Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Экономика
«Дальспецстрой» пообещал погасить большую часть долга по зарплате 

«Дальспецстрой» пообещал погасить большую часть долга по зарплате 

8:47  30 Мая 2017
118

«Дальспецстрой» пообещал погасить большую часть долга по зарплате 

Москва, 30 мая. Компания «Дальспецстрой», которая теперь именуется ГВСУ № 6, обещает уже в ближайшие дни перевести заработную плату на карты строителей космодрома «Восточный», погасив таким образом 80% долга.

При этом, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия, речи о забастовке и приостановке работы не идет. На банковский счет «Дальспецстроя» уже поступило порядка 400 млн рублей, сейчас идет оформление документации о переводе этих денег на карты рабочим. Через два-три дня они смогут получить большую часть причитающихся им сумм, подчеркнули в компании.

«Дальспецстрой» пообещал погасить большую часть долга по зарплате 

Контроль о выплате зарплат находится на особом контроле министерства обороны России. 

Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть