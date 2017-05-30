Аппарат Cassini совершил опасный маневр через кольца Сатурна
Вашингтон, 30 мая. Космический аппарат Cassini продолжает исследовательскую миссию, работая на орбите Сатурна.
На днях станция совершила опасный, но необходимый для науки маневр, пройдя в очередной, уже шестой раз непосредственно через кольца гигантской планеты, что может быть чревато для исследовательского комплекса.
Ведь, как объясняют астрономы, при пересечении колец есть огромный риск получить повреждения аппарата при столкновении с массивной пылью из мелких космических частиц и мусора.
Впрочем, все обошлось, и Cassini выполнил возложенную на него функцию, сделав снимки кольца D, а также пустое пространство между другими кольцевыми объектами гиганта.