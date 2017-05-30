Аппарат Cassini совершил опасный маневр через кольца Сатурна

В Избранное

Скопировать

Вашингтон, 30 мая. Космический аппарат Cassini продолжает исследовательскую миссию, работая на орбите Сатурна.

На днях станция совершила опасный, но необходимый для науки маневр, пройдя в очередной, уже шестой раз непосредственно через кольца гигантской планеты, что может быть чревато для исследовательского комплекса.

Ведь, как объясняют астрономы, при пересечении колец есть огромный риск получить повреждения аппарата при столкновении с массивной пылью из мелких космических частиц и мусора.

Впрочем, все обошлось, и Cassini выполнил возложенную на него функцию, сделав снимки кольца D, а также пустое пространство между другими кольцевыми объектами гиганта.