Запряженные в коляски пони затоптали трех человек во время парада в США
В Избранное
Висконсин (США), 30 мая. Три человека, среди них ребенок, получили травмы во время парада в честь Дня поминовения, который прошел в американском Висконсине.
Пони, запряженные в коляску, понесли и буквально затоптали жителей города, пришедших на торжество. Видео происшествия опубликовано в Интернете. Как передает Associated Press, пострадали 9-летний мальчик, 58-летняя женщина и 77-летний мужчина. Им потребовалась госпитализация. Пожилой американец от нее, правда, отказался.
Полицейские полагают, что лошади могли испугаться салюта.
Комментарии