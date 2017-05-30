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Происшествия
Запряженные в коляски пони затоптали трех человек во время парада в США

Запряженные в коляски пони затоптали трех человек во время парада в США

8:31  30 Мая 2017
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Запряженные в коляски пони затоптали трех человек во время парада в США

Висконсин (США), 30 мая. Три человека, среди них ребенок, получили травмы во время парада в честь Дня поминовения, который прошел в американском Висконсине.

Пони, запряженные в коляску, понесли и буквально затоптали жителей города, пришедших на торжество. Видео происшествия опубликовано в Интернете. Как передает Associated Press, пострадали 9-летний мальчик, 58-летняя женщина и 77-летний мужчина. Им потребовалась госпитализация. Пожилой американец от нее, правда, отказался.

Полицейские полагают, что лошади могли испугаться салюта. 

Алексей Громов
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