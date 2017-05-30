Запряженные в коляски пони затоптали трех человек во время парада в США

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Висконсин (США), 30 мая. Три человека, среди них ребенок, получили травмы во время парада в честь Дня поминовения, который прошел в американском Висконсине.

Пони, запряженные в коляску, понесли и буквально затоптали жителей города, пришедших на торжество. Видео происшествия опубликовано в Интернете. Как передает Associated Press, пострадали 9-летний мальчик, 58-летняя женщина и 77-летний мужчина. Им потребовалась госпитализация. Пожилой американец от нее, правда, отказался.

Three injured at Memorial Day parade in Wisconsin after show ponies break loose from handlers, run into crowd. https://t.co/pflTSDMVQ5 pic.twitter.com/fxvvo0rm6o — ABC News (@ABC) May 29, 2017

Полицейские полагают, что лошади могли испугаться салюта.