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Общество
Убийцы из Омска полгода хранили тело жертвы в ковре на балконе

Убийцы из Омска полгода хранили тело жертвы в ковре на балконе

8:22  30 Мая 2017
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Убийцы из Омска полгода хранили тело жертвы в ковре на балконе

Омск, 30 мая. Следователям Омской области удалось раскрыть убийство, совершенное осенью прошлого года. Выяснилось, что тело убитого мужчины полгода хранилось на балконе, завернутое в ковер. 

По версии следствия, 22-летний житель Омска пришел к двум знакомым 40 и 45 лет, чтобы взять в долг необходимую сумму. Но разговор не заладился, вспыхнул конфликт, в ходе которого гость был убит. Его труп подозреваемые завернули в ковер и положили на балкон.

«В мае этого года они перепрятали тело в 200-литровую бочку, которую планировали вынести на улицу и выкинуть, но сделать это не успели. При осмотре квартиры с применением криминалистической техники криминалист обнаружил улики, подтверждающие вину подозреваемых», — сообщили в СУ СК по Омской области.

Сейчас устанавливается мотив убийства, расследование продолжается. 

#убийство #скр #омск #преступление
Алексей Громов
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