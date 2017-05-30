Убийцы из Омска полгода хранили тело жертвы в ковре на балконе

В Избранное

Скопировать

Омск, 30 мая. Следователям Омской области удалось раскрыть убийство, совершенное осенью прошлого года. Выяснилось, что тело убитого мужчины полгода хранилось на балконе, завернутое в ковер.

По версии следствия, 22-летний житель Омска пришел к двум знакомым 40 и 45 лет, чтобы взять в долг необходимую сумму. Но разговор не заладился, вспыхнул конфликт, в ходе которого гость был убит. Его труп подозреваемые завернули в ковер и положили на балкон.

«В мае этого года они перепрятали тело в 200-литровую бочку, которую планировали вынести на улицу и выкинуть, но сделать это не успели. При осмотре квартиры с применением криминалистической техники криминалист обнаружил улики, подтверждающие вину подозреваемых», — сообщили в СУ СК по Омской области.

Сейчас устанавливается мотив убийства, расследование продолжается.