Ученые разработали антибиотик для уничтожения «супербактерий»

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Сан-Диего, 30 мая. Американские ученые сообщили об успешной модификации известного антибиотика ванкомицина, которая позволила лекарству уничтожать микробы, успевшие выработать защиту от его обычной версии. Как заявили представители Института Скриппса, при использовании модифицированного ванкомицина врачи могут не опасаться, что бактерии сумеют выработать иммунитет к лекарству.

Одной из наиболее серьезных проблем для врачей уже вскоре после появления антибиотиков стала способность бактерий вырабатывать и наследовать защищенность от медицинских препаратов, превращаясь в неуязвимые «супербактерии». Ради борьбы с супербактериями разрабатываются все новые и новые поколения антибиотиков, однако по оценкам ученых, их эффективность постоянно падает. Новая модификация ванкомицина предлагает способ решения этой проблемы.

«Он действует на бактерий тремя разными путями, благодаря чему его «живучесть» многократно возросла. Микробы просто не могут одновременно искать пути решения трех разных задач – даже если они справятся с одним механизмом действия, два других его обязательно убьют», — заявил один из участников проекта Дейл Боджер.

Он отметил, что агрессивность нового ванкомицина по отношению к бактериям повысилась в 25 тысяч раз.