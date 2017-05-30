Вакансия путешественника с зарплатой 2,5 тыс. евро появилась в Сети

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Брюссель, 30 мая. Компания World Life Experience разместила в социальных сетях объявление о том, что идет поиск 12 человек, которые смогут путешествовать по всему миру. Для каждого туриста предназначено по 2,5 тыс. долларов, которые они будут получать ежемесячно.

В общей сложности в компании хотят организовать команду из 12 человек — 6 женщин и столько же мужчин. За 12 месяцев они обязаны будут посетить 40 стран по всему миру. Отмечается, что путешественники должны будут вести блог с заметками, фотографиями и видео обо всем, что они увидели, сообщает «Инфореактор».

Кроме того, путешественники будут помогать бездомным и принимать участие в благотворительных мероприятия с фирмами-партнерами World Life Experience.

Представители компании также оплачивают все перелеты, проживание в гостиницах, медицинские страховки и увеселительные мероприятия.

Свою заявку на сайте можно оставить вплоть до 30 июня, а грандиозное путешествие начнется уже в сентябре 2017 года.