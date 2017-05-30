Погода в Москве: теплый день омрачит небольшой дождь
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Москва, 30 мая. После сокрушительного урагана в Москве погода в регионе принесет новые неприятные сюрпризы жителям столицы: будет сыро и ветрено.
По данным Росгидромета, во вторник, 30 мая, ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. Температура воздуха в столице составит 17-19 градусов Цельсия, в Московской области — от 15 до 20 градусов.
Ветер северный 5-10 метров в секунду, сообщает ТАСС.
Ночью вновь возможны осадки. Температура воздуха 7-9 градусов в Москве и от 4 до 9 градусов в Подмосковье. Переменный ветер 2-7 метров в секунду.
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