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Происшествия
Подростки подожгли себя в лифте в Златоусте: СК проводит проверку

Подростки подожгли себя в лифте в Златоусте: СК проводит проверку

8:11  30 Мая 2017
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Подростки подожгли себя в лифте в Златоусте: СК проводит проверку

Златоуст, 30 мая. В СУ СК РФ по Челябинской области начата доследственная проверка по факту травмирования двух подростков в лифте жилого дома в Златоусте.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, происшествие имело место быть в понедельник 29 мая. Двое подростков 14 и 15 лет зашли в лифт одного из жилых домов Златоуста, где подожгли принесенную с собой  неустановленную горючую жидкость.

«Несовершеннолетних доставили в лечебные учреждения с обширными ожогами, врачи оказывают им помощь. По факту инцидента проводится доследственная проверка», — сообщили в региональном Следственном управлении.

#скр
Алексей Громов
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