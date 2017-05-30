Подростки подожгли себя в лифте в Златоусте: СК проводит проверку

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Златоуст, 30 мая. В СУ СК РФ по Челябинской области начата доследственная проверка по факту травмирования двух подростков в лифте жилого дома в Златоусте.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, происшествие имело место быть в понедельник 29 мая. Двое подростков 14 и 15 лет зашли в лифт одного из жилых домов Златоуста, где подожгли принесенную с собой неустановленную горючую жидкость.