Ким Чен Ын: Янки получат «подарки» в ответ на военные провокации

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Пхеньян, 30 мая. Новые угрозы прозвучали из уст лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Он заявил, что в ответ на военные провокации «янки получат более крупные подарки». Цитату об этом приводит северокорейское центральное телеграфное агентство.

По данным издания, Ким Чен Ын заявил, что последний запуск баллистической ракеты заставит Вашингтон понервничать, а Сеул придет от этого в еще более подавленное состояние. При этом он назвал Южную Корею «преступной марионеткой».

Напомним, накануне ночью КНДР выпустила новую баллистическую ракету, ставшую уже третьей в течение одного месяца.