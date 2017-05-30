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Общество
Член СПЧ предложил разъяснить полицейским специфику работы на Арбате

Член СПЧ предложил разъяснить полицейским специфику работы на Арбате

8:01  30 Мая 2017
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Член СПЧ предложил разъяснить полицейским специфику работы на Арбате

Москва, 30 мая. Сотрудники правоохранительных органов, которые патрулируют Арбат, должны проходить специальную подготовку.

Об этом заявил член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Андрей Бабушкин. По его мнению, спецподготовка сотрудникам МВД понадобится на отдельно взятом участке патрулирования, дабы «понимать специфику и значение свободы творчества».

Внимание к теме подготовки полицейских всплыла после задержания на Арбате подростка, который занимался попрошайничеством, читая стихи. Как считает Бабушкин, нельзя «регулировать деятельность творчески настроенных людей на Арбате».

«Наверное, сотрудники арбатской полиции с учетом специфики своей деятельности должны пройти специальную подготовку, чтобы понимать вообще, какова свобода творчества и какое значение свободы творчества», — цитирует РИА Новости слова члена СПЧ.

#москва #арбат
Алексей Громов
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