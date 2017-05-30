Камера МКС зафиксировала в открытом космосе «человека в синей шапочке»

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Москва, 30 мая. Блогеры в сети Интернет активно обсуждают кадры, на которых в объективе одной из внешних камер Международной космической станции отразился загадочный «человек в синей шапочке» и без скафандра. Выглядит это так, будто кто-то из космонавтов решил выйти поработать в открытом космосе в чем был.

Лицо «человека в синей шапочке» заметили в объективе камеры манипулятора «Декстр» во время прямой трансляции изображения с камер МКС. Манипулятор, являющийся частью системы Canadarm, которая передвигается по внешней поверхности станции, помогая космонавтам.

Впрочем, большинство пользователей Интернет все-таки не поверили в загадочного «человека в синей шапочке» и предполагают удивительное изображение в объективе манипулятора игрой света.