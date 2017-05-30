Совет блогеров предлагают создать в Госдуме РФ

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Москва, 30 мая. Самый молодой депутат в составе Госдумы России Василий Власов предлагает создать при парламенте комиссию, в которую войдут популярные российские блогеры. По его мнению, это сделает работу более эффективной.

«Мы должны понимать, что сейчас новое время. Огромное количество наших граждан имеют свои страницы в соцсетях и смотрят тех или иных блогеров иногда даже больше, чем телевидение. Опыт блогеров может содействовать выработке грамотной стратегии по взаимодействую с гражданами в сети», — цитирует 21-летнего депутата RT.

Блогеры, считает Власов, могли бы не только рассказывать своим подписчикам о готовящихся изменениях в законодательстве, но и участвовать в их обсуждении.