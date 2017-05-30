Избитому в Мексике видеоблогеру Макееву предъявили обвинение в убийстве

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Обвинение в предумышленном убийстве было предъявлено россиянину Алексею Макееву, расправу над которым учинили жители мексиканского Канкуна. Об этом сообщил консул России в Мехико Дмитрий Болбот.

«Его отвезли в прокуратуру, где зачитали его права и обвинение в предумышленном убийстве, в течение 48 часов судья должен будет решить, в какую тюрьму его направить, дожидаться решения он будет в центре предварительного заключения», — пояснил он.

Мексиканский суд Линча

Напомним, что19 мая разъяренная толпа окружила дом Макеева и напала на него. Людей оскорбили видеоролики, который россиянин выкладывал в Интернете. В них он пренебрежительно отзывался о местных жителях и демонстрировал нацистскую символику.

В результате нападения Макеев получил тяжкие телесные повреждения. Он был доставлен в больницу и погружен в состояние искусственной комы. Позже россиянин пришел в себя и был выписан из медицинского учреждения.

#LordNaziRuso... Tras subir videos discriminatorios vs. mexicanos, una turba en #Cancún linchó al ucraniano Aleksei Victorovich Makeev,. pic.twitter.com/cIb3v7pqYP — Asimismo (@_Asimismo) May 20, 2017

Также во время инцидента пострадал один из жителей Канкуна. Ему видеоблогер нанес удар ножом. Его травмы оказались несовместимыми с жизнью. Он скончался в госпитале. Россиянину было предъявлено обвинение в предумышленном убийстве.

Граждане Мексики, возмущенные поведением видеоблогера в Сети, ранее создали петицию с требованием к властям штата Кинтана-Роо выслать его из страны. Она была опубликована на сайте Change.org. Ее подписали восемь тысяч человек. Это больше, чем необходимые 7,5 тысяч. Документ был передан главе штата Эдуардо Мартинесу Арсиле.

YouTube-канал Макеева неоднократно закрывали из-за того, что публикации содержали нецензурную лексику и оскорбления.

Обвинение и депортация

По сообщениям СМИ, Макеев от помощи российского посольства отказался. Однако дипломаты продолжают следить за его судьбой. В настоящее время россиянин помещен под стражу в центре социальной реабилитации и дожидается решения вопроса прокуратурой о месте его предварительного заключения.

Ранее сообщалось, что Национальный институт миграции Мексики обратится к российскому консульству за помощью для депортации Макеева. Этот вопрос должен решиться после окончания расследования обстоятельств нападения на его дом, а также данных о поведении мужчины в прошлом.

В январе 2017 года юрист-правозащитник Геннадий Макаров опубликовал на своем YouTube-канале запись разговора, в котором Макеев рассказывает, что его незаконно удерживают в мексиканской тюрьме города Четумаль и что на него, якобы, охотится мексиканское правительство.

Кто такой Макееев?

Нож в руках видеоблогера появился еще в России. В 2013 году он стал известен в российских СМИ. В родном городе Электросталь мужчина угрожал холодным оружием прохожим, заявляя, что порежет любого, кто нарушит его личное пространство и подойдет ближе, чем на метр. Нападал ютюбер в основном на тех, кто не может ему ответить: пожилых людей и детей.

Его престарелые родители обращались за помощью к медикам. Им даже однажды удалось направить сына в клинику на принудительное лечение. Там он, почему-то провел всего месяц вместо полугода.

В программе телеканала НТВ «Чистосердечное признание», героем которой стал видеоблогер, также упоминался медицинский диагноз Макеева. Однако отмечалось, что каким-то образом мужчине удалось получить водительское удостоверение. Он успешно прошел тестирования, и ему выдали справку о том, что он психически здоров в одном из медицинских центров.

О том, что Макеев страдает шизофренией упомянул и консул России в Мексике, прокомментировавший нападение на россиянина.

«Там рассказывалось, как он нападает на россиян на родине и что его принудительно лечили», — отметил он.

На родине его действительно несколько раз задерживали за неадекватное поведение. В 2003 году он дважды привлекался за мелкое хулиганство.

Не прижился агрессивный россиянин в Египте и Испании, где работал инструктором по дайвингу. В этих странах его линчевать не стали – просто депортировали.

В Мексике расследование вместе с оглашением приговора по делу Макеева, как ожидается, займет порядка трех месяцев. В течение двух ближайших дней определится судьба видеоблогера и то, в какую тюрьму он будет направлен.