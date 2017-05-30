Макрон использовал эфемерный подход для встречи с Путиным

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Париж, 30 мая. В ходе завершившейся встречи с президентом России Владимиром Путиным новый французский лидер Эммануэль Макрон пытался перезапустить отношения между двумя странами, но главной задачей Макрона было другое — он хотел сформировать собственный образ лидера. Об этом пишет Le Figaro.

По мнению автора материала, пригласить Путина во Францию было очень хитро и ловко, к тому же встреча прошла практически без официоза, а в праздничной атмосфере.

«В залах Версальского дворца новый президент старался не только улучшить отношения со своим коллегой, но и формировал свой собственный образ. Победитель президентских выборов хочет воспользоваться моментом, пока его судят по поведению, а не по действиям», — говорится в статье.

Автор также убежден, что пригласив российского лидера сразу после вступления в должность, Макрон показал свое намерение «рестарта» отношений между двумя странами, сообщает RT.

Впрочем, лидер Пятой республики может и не догадываться о вероятных итогах такой политики. Правда, добавил автор, Макрон понимает, что такой ход эфемерен и призрачен.