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Происшествия
Около 150 человек госпитализированы из-за урагана в Москве

Около 150 человек госпитализированы из-за урагана в Москве

7:49  30 Мая 2017
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Около 150 человек госпитализированы из-за урагана в Москве

Москва, 30 мая. Порядка 150 человек, получивших различные травмы в результате урагана в Москве, были доставлены в больницу.

108 граждан, среди которых 22 ребенка, все еще остаются в клиниках столицы. Состояние восьми человек оценивается как тяжелое. Об этом журналистам рассказал руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

Около 150 человек госпитализированы из-за урагана в Москве

Он добавил, что сегодня утром была сформирована бригада специалистов ведомства, которые ездят по больницам и проводят консилиумы и консультации.

Напомним, накануне по столице прошел ураган. По данным столичного департамента здравоохранения, погибли 11 человек, в том числе один несовершеннолетний. 

Алексей Громов
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