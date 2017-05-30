Около 150 человек госпитализированы из-за урагана в Москве

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Москва, 30 мая. Порядка 150 человек, получивших различные травмы в результате урагана в Москве, были доставлены в больницу.

108 граждан, среди которых 22 ребенка, все еще остаются в клиниках столицы. Состояние восьми человек оценивается как тяжелое. Об этом журналистам рассказал руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

Он добавил, что сегодня утром была сформирована бригада специалистов ведомства, которые ездят по больницам и проводят консилиумы и консультации.

Напомним, накануне по столице прошел ураган. По данным столичного департамента здравоохранения, погибли 11 человек, в том числе один несовершеннолетний.