Массовое побоище устроил бейсболист «Нэшионалс» в матче против «Джайентс»
Сан-Франциско (штат Калифорния, США), 30 мая. Во время бейсбольного матча между командами «Сан-Франциско Джайентс» (San Francisco Giants) и «Вашингтон Нэшионалс» (Washington Nationals) произошло побоище между игроками.
На кадрах видно, что драку спровоцировал бьющий столичной команды Брайс Харпер, в бедро которого своим броском попал питчер противоположного коллектива Хантер Стрикленд.
Разгневанный попаданием Харпер кинул на землю снаряжение и подбежал в сторону Стрикленда, после чего бейсболисты начали наносить друг другу удары по лицу. Через мгновение бейсболисты обеих команд выбежали на площадку, и началась массовая драка.
Возобновить матч удалось после того, как игроков утихомирили.
Отметим, что победу в матче одержали игроки «Нэшионалс» — 3:0.