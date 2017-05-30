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Массовое побоище устроил бейсболист «Нэшионалс» в матче против «Джайентс»

Массовое побоище устроил бейсболист «Нэшионалс» в матче против «Джайентс»

7:39  30 Мая 2017
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Массовое побоище устроил бейсболист «Нэшионалс» в матче против «Джайентс»

Сан-Франциско (штат Калифорния, США), 30 мая. Во время бейсбольного матча между командами «Сан-Франциско Джайентс» (San Francisco Giants) и «Вашингтон Нэшионалс» (Washington Nationals) произошло побоище между игроками.

На кадрах видно, что драку спровоцировал бьющий столичной команды Брайс Харпер, в бедро которого своим броском попал питчер противоположного коллектива Хантер Стрикленд.

Разгневанный попаданием Харпер кинул на землю снаряжение и подбежал в сторону Стрикленда, после чего бейсболисты начали наносить друг другу удары по лицу. Через мгновение бейсболисты обеих команд выбежали на площадку, и началась массовая драка.

Возобновить матч удалось после того, как игроков утихомирили.

Отметим, что победу в матче одержали игроки «Нэшионалс» — 3:0. 

 

#сша #джайентс #нэшионалс #бейсбол #харпер #игра
Дана Балан
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