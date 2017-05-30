Донбасс: ВСУ в течение суток 7 раз обстреляли территорию ЛНР

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Луганск (ЛНР), 30 мая. Киевские силовики на протяжении последних суток семь раз открывали огонь по территории Луганской народной республики.

Как сообщили в народной милиции, во время обстрелов, большая часть которых имела место быть поздно вечером в понедельник 29 мая, никто, к счастью, не пострадал и обошлось без разрушений.

Так, с направления Луганского были обстреляны Калиновка, Логвиново и Лозовое, а с Луганской – Красный Яр и окрестности памятнику Князю Игорю. Также огонь открывался по Желобоку и Новокиевке.

Уточняется, что ВСУ при обстрелах использовали стрелковое оружие и вооружение БМП, станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы, а также минометы 82 и 120 мм.