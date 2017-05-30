Десять городов США потребовали импичмента для Трампа

В Избранное

Скопировать

Вашингтон, 30 мая. Американский городок Бруклайн в штате Массачусетс стал десятым городом, власти которого подписались под обращением к конгрессу США с требованием инициировать процедуру импичмента президента США Дональда Трампа. Поводом для импичмента, указанным в обращении, являются предполагаемые связи предвыборной команды Трампа с Россией.

Палата представителей Бруклайна приняла решение присоединиться к обращению против Трампа абсолютным большинством голосов. Ранее в Массачусетсе к обращению с требованием об импичменте Трампа присоединились еще четыре города — Кембридж, Амхерст, Пелэм и Леверетт, а Ньютон может стать следующим.

Напомним, сегодня стало известно, что ФБР и конгресс США заподозрили зятя и советника президента Трампа Джареда Кушнера в попытке наладить тайный дипломатический канал для связи с Кремлем.