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Политика
Десять городов США потребовали импичмента для Трампа

Десять городов США потребовали импичмента для Трампа

8:19  30 Мая 2017
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Десять городов США потребовали импичмента для Трампа

Вашингтон, 30 мая. Американский городок Бруклайн в штате Массачусетс стал десятым городом, власти которого подписались под обращением к конгрессу США с требованием инициировать процедуру импичмента президента США Дональда Трампа. Поводом для импичмента, указанным в обращении, являются предполагаемые связи предвыборной команды Трампа с Россией.

Палата представителей Бруклайна приняла решение присоединиться к обращению против Трампа абсолютным большинством голосов. Ранее в Массачусетсе к обращению с требованием об импичменте Трампа присоединились еще четыре города — Кембридж, Амхерст, Пелэм и Леверетт, а Ньютон может стать следующим.

Десять городов США потребовали импичмента для Трампа

Напомним, сегодня стало известно, что ФБР и конгресс США заподозрили зятя и советника президента Трампа Джареда Кушнера в попытке наладить тайный дипломатический канал для связи с Кремлем.

#трамп
Валентин Меликов
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