Трагедией завершились гонки мотоциклиста и полиции в Амурской области

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Тында, 30 мая. Байкер, пытавшийся скрыться от сотрудников полиции, разбился на федеральной автодороге «Лена» в Амурской области. Об этом во вторник сообщает пресс-служба Управления министерства внутренних дел по региону.

По данным ведомства, дорожно-транспортное происшествие случилось в минувшее воскресенье, 28 мая. В поле зрения сотрудников правоохранительных органов попал мужчина, который управлял мотоциклом без государственных номерных знаков.

Отмечается, что мотоциклист заметил полицейских и стал набирать скорость, чтобы скрыться, при этом нарушал правила дорожного движения (ПДД).

В какой-то момент мужчина потерял управление и допустил опрокидывание транспортного средства. В результате аварии мотоциклист 1979 года рождения скончался на месте, сообщает Газета.Ru.

В настоящее время по факту произошедшего назначена служебная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.