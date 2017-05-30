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Россия
Более 4,5 тыс. заявок поступило в МЧС в связи с ураганом в Москве

Более 4,5 тыс. заявок поступило в МЧС в связи с ураганом в Москве

7:18  30 Мая 2017
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Более 4,5 тыс. заявок поступило в МЧС в связи с ураганом в Москве

Москва, 30 мая. В главное управление столичного МЧС поступило более 4,5 тысяч сообщений о различных происшествиях, связанных с прохождением урагана.

Как рассказали в спасательном ведомстве во время брифинга во вторник утром, первые заявки от жителей столицы России стали поступить в три часа дня в понедельник. Больше всего обращений поступило от граждан, проживающих в Южном, Юго-Западном, Западном и Юго-Восточном административных округах Москвы.

Как уточняет РИА Новости, в семь утра во вторник началась работа психологов в Бюро судмедэкспертизы. Также с  самого утра 30 мая развернута оперативная группа МЧС по Южному АО.

#москва #мчс #ураган
Алексей Громов
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